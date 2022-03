LIVE | Snelle Leclerc en Hamilton dragen stuurtje over, Pérez ook vanmiddag in Red Bull

Domper voor Arantxa Rus: Nederland­se direct onderuit in eerste ronde Indian Wells

Voor Arantxa Rus zit het WTA-toernooi van Indian Wells er al na de eerste ronde op. De 31-jarige Nederlandse verloor in drie sets van de Amerikaanse Katie Volynets, die met een wildcard is toegelaten tot het hoog aangeschreven toernooi in Californië. De partij duurde bijna 2,5 uur: 4-6 6-4 6-1.

10:18