LIVE | Bahebeck terug in Galgenwaard, Sol blijft in Tilburg

Behich tekent voor drie jaar bij PSV

PSV heeft de selectie op de laatste dag van de transfertermijn nog versterkt met de Australische international Aziz Behich. De 27-jarige vleugelverdediger komt over van de Turkse club Bursaspor. Hij ondertekent in Eindhoven een contract tot medio 2022. Behich, die doorgaans als linksback speelt, is een goede bekende van PSV-trainer Mark van Bommel. Hij behoorde tijdens het afgelopen WK in Rusland tot de selectie van Australië, waarbij Van Bommel als assistent-coach fungeerde. Behich kwam in alle WK-duels in actie. De 26-voudig international begon zijn carrière bij Melbourne Victory en speelde later 89 duels voor Melbourne City FC.



In 2013 stapte Behich over naar Bursaspor, maar na een half jaar kwam hij opnieuw een seizoen lang voor Melbourne City uit. Een jaar later keerde de Australiër terug naar de Turkse club. Sindsdien speelde hij ruim 140 wedstrijden voor Bursaspor.



,,Ik kijk er ontzettend naar uit om hier te gaan spelen. Ik was woensdag bij de wedstrijd tegen BATE Borisov en de manier waarop de fans tekeergingen was onvoorstelbaar", liet Behich weten.