LIVE | Sombere GP van België door dood Hubert

Breukers: ‘Stand zegt nog niks, maar deze zege geeft opluchting’

12:27 GRONINGEN – Bij Heracles Almelo heerste er zaterdagavond grote euforie na de eerste overwinning in het nieuwe seizoen. Het geschreeuw en gezang was goed hoorbaar in de catacomben in Groningen. Aanvoeder Tim Breukers was ook een blij man. ,,Dit geeft lucht.”