LIVE | Spannend slotstuk in Ronde van Romandië, Van Emden laat tijdrit lopen

In de Ronde van Romandië staat de laatste etappe op de rol. De meerdaagse koers wordt vandaag afgesloten met een individuele tijdrit over 16 kilometer. De eerste renner is om 12.17 uur van start gegaan en klassementsleider Michael Woods sluit om 14.40 uur af. Wilco Kelderman is de enige Nederlander in de top 10 en vertrekt om 14.22 uur. Volg via onze livewidget (hierboven) de ontwikkelingen in de tijdrit op de voet.