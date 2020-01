LIVE | Spetterende demarrage Alvarado, kan rest nog volgen?

volleybal Set-Up’65 lijdt dure nederlaag in eigen huis

11 januari OOTMARSUM – De volleybalsters van Springendal Set-Up’65 hebben dure punten laten liggen in de strijd om een plek in de kampioenspoule. In eigen huis ging het team van trainer Tom Engbers met 3-0 onderuit tegen concurrent Regio Zwolle Volleybal.