LIVE: Sprinters of aanvallers rit naar welbekende Pau

Dumoulin in criterium

Tom Dumoulin is maandag in Boxmeer de topattractie in het eerste criterium na de Tour de France. Ook de in de Tour prominent aanwezige Dylan Groenewegen (twee ritzeges), Steven Kruijswijk en de lokale favoriet Wout Poels behoren tot de publiekstrekkers in Daags na de Tour. De wedstrijd wordt in de avonduren verreden.