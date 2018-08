LIVE | Sprinters of toch avonturiers in onvoorspelbare derde etappe?

CIJFERSPEL Heracles blijft schiet­schijf, maar krijgt gemiddeld minder schoten tegen

11:09 ALMELO - Heracles Almelo heeft na drie wedstrijden in het nieuwe seizoen vier punten en dat is een aardige tussenstand voor een ploeg die mee wil draaien in de middenmoot van de eredivisie. Toch is er ook een kritische noot te benoemen. Na de eerste drie duels staat de ploeg al op acht tegengoals: een evenaring van het hoogste aantal voor Heracles op eredivisieniveau (4 keer eerder, laatste keer in 2014). Alleen FC Emmen kreeg tot dusver meer tegendoelpunten (10).