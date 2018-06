LIVE:Stones traint weer bij Engeland, FIFA vraagt Maradona zich te gedragen

Denemarken gaat aanvallen

De Deense voetbalploeg kwalificeerde zich voor de achtste finales van het WK voetbal maar maakte tot dusverre een verre van sprankelende indruk. Dat gaat veranderen, belooft bondscoach Age Hareide na optredens waarin de nadruk lag op verdedigen. ,,We zullen meer risico moeten nemen, het is nu alles of niets'', zei Hareide voor het duel met Kroatië, morgen in Nizjni Novgorod.



Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor oud-Ajacied Christian Eriksen, die afgezien van een doelpunt tegen Australië nog niet bijster veel heeft laten zien. ,,We moeten ervoor zorgen dat Christian meer naar voren kan spelen, in de buurt van onze spits'', meent Hareide, die met de speler van Tottenham Hotspur een echte spelmaker in zijn ploeg heeft. ,,Christian heeft zich in de eerste drie duels opgeofferd voor het team.'' Hareide is optimistisch: ,,We zijn zeker niet tevreden met wat we nu bereikt hebben. We willen naar Sotsji.'' In die stad kan in de kwartfinale Spanje of Rusland de volgende tegenstander zijn.