LIVE | Stroeve start Kuivenhoven tegen Edgar in eerste ronde

TOTO KNVB Beker Heracles gaat in achtste finale KNVB-be­ker op bezoek bij Feyenoord

19 december De loting voor de achtste finales van de TOTO KNVB Beker is in de boeken. Heracles treft Feyenoord in de Kuip. De ploeg uit Almelo werd de vorige ronde nog vrijgeloot. Na het spektakelstuk tegen FC Utrecht, wacht Ajax in Alkmaar opnieuw een lastig duel. PSV heeft het beter getroffen met FC Volendam.