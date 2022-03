LIVE | Taco van der Hoorn in de aanval in Tirreno-Adriatico, Peter Sagan stapt af

De renners moeten zo'n 2000 hoogtemeters bedwingen, maar echte bergen liggen er niet op de route. Het wordt wel oppassen in de slotfase, voor de laatste rechte lijn van 350 meter verlaten de renners het asfalt om op klinkers naar de finish te sprinten. Het peloton vertrok vanmiddag om 12.50 uur. Volg de etappe via onze liveticker.

Peter Sagan is uit Tirreno-Adriatico gestapt. De 32-jarige Slowaak van TotalEnergies heeft last van misselijkheid en ging niet meer van start in de derde etappe. Sagan had ook te maken met koorts en maagproblemen. Dinsdag werd Sagan nog vierde in de sprint. Hij raakte onlangs besmet met het coronavirus en liep daardoor een trainingsachterstand op.