LIVE | Teleurstellende Roest niet op ploegenachtervolging

Het Ravijn vernedert topploeg De Zaan

19:24 ZAANDAM/NIJVERDAL - De mannen van Het Ravijn hebben voor een daverende verrassing gezorgd in de eredivisie. De Nijverdalse nummer vier van de ranglijst klopte De Zaan, de nummer drie in de stand met de alles zeggende cijfers 19-12. Het was pas de tweede nederlaag in eigen huis voor de Zaandammers.