LIVE | Teunissen stapt af met oog op klassiekers, bizar incident zorgt voor uitvaller in Parijs-Nice

Parijs-Nice gaat de beslissende fase in. Morgen is de slotrit, vandaag staat de zevende etappe op het programma, met finish bergop na een beklimming van zo'n vijftien kilometer. Wie doet goede zaken in het algemeen klassement? Volg de ontwikkelingen in ons livewidget (zie hierboven).