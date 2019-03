LIVE | Tien man van de ‘kleine’ ploegen krijgen de zegen

Oeroude derby in het oosten is weer afgestoft

11:26 De confrontatie tussen Go Ahead Eagles en FC Twente is zoveel meer dan zomaar een topper in de eerste divisie. 'Kowet-Twente' is een afgestofte derby, die vooral in Deventer oude sentimenten en gevoeligheden aan de oppervlakte brengt. "Er is veel haat en nijd."