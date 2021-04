LIVE| Topfavoriet Van Aert maakt oorlog in finale Brabantse Pijl, Trentin en Pidcock mee

Europa League Ajax met herstelde Stekelen­burg naar AS Roma

13:05 Ajax kan donderdag in de kwartfinale van de Europa League tegen AS Roma over Maarten Stekelenburg beschikken. De doelman miste vorige week de eerste ontmoeting in Amsterdam (1-2) wegens een blessure. Kjell Scherpen, de vervanger van Stekelenburg, ging in de fout bij de 1-1 van AS Roma.