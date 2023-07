LIVE Tour de France Femmes | Vijf Nederlandse rensters in kopgroep in verraderlijke rit met heuvelachtige finale

Met videoDe vierde etappe van de Tour de France Femmes is met 177 kilometer de langste van deze achtdaagse rittenkoers. Bovendien is de rit van Cahors naar Rodez verraderlijk met een heuvelachtige finale en een slotkilometer waarin de weg gevoelig omhoog loopt. Kan Lorena Wiebes weer haar slag slaan in de sprint of grijpen de vluchters hun kans? Volg het wedstrijdverloop hier.