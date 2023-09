LIVE Transfer Deadline Day | Nottingham blijft trekken aan Sangaré, AZ heeft opvolger Karlsson binnen, Bonucci naar Bundesliga

AZ heeft Ghanees binnen

Sadiq kreeg zijn opleiding in Accra op de Right to Dream Academy. In 2018 was het Deense FC Nordsjælland zijn eerste club in Europa. Na twee jaar stapte hij over naar BK Häcken, waarvoor hij 27 doelpunten maakte. Hij werd er in 2022 landskampioen en een jaar later bekerwinnaar. Mede dankzij twee treffers plaatste Häcken zich donderdag ten koste van het Schotse Aberdeen voor de groepsfase van de Europa League.