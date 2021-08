LIVE | Trauner vervangt Fer bij Feyenoord, Wehrmann op de bank bij FC Luzern

Shoot-outs Belgische hockeyers schrijven geschiede­nis met goud na thriller tegen Australië

13:48 De Belgische hockeymannen mogen zich voor het eerst olympisch kampioen noemen. In een spannende finale (1-1) werd na shoot-outs afgerekend met Australië, dat in de kwartfinales Nederland naar huis had gestuurd. Eerder op de dag had India al verrassend het brons veroverd.