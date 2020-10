LIVE | Uitgestelde kwalificatie eindelijk begonnen

De bankzitter Ze snappen het dus echt niet, die toppers van toen

10:37 Er is een tijd geweest dat ik het gilde van de voetbalanalisten op tv nog niet eens zo slecht vond. Dat was in de maanden dat ze niet op televisie waren. Die leegte werd destijds ingevuld door een nieuw soort tv-analist, waarvan ik - eerlijk is eerlijk - tot aan dat moment nog nooit had gehoord: de tv-viroloog-analist.