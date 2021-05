LIVE | Van de Beek op de bank bij Man United in Europa League-finale tegen Villarreal

Europese wielerunie besluit donderdag over EK baan in Minsk

25 mei De Europese wielerunie UEC bespreekt de situatie rondom Belarus donderdag tijdens de bestuursvergadering in Lausanne en neemt dan een beslissing over de Europese kampioenschappen baanwielrennen volgende maand in de Belarussische hoofdstad Minsk. Die staan gepland voor 23 tot en met 27 juni.