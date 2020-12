LIVE | Van den Bergh vecht voor toernooileven in fantastische partij

Ook Jeremejeff op weg naar de uitgang bij FC Twente

12:17 ENSCHEDE - In navolging van Lazaros Lamprou is ook Alexander Jeremejeff op weg naar de uitgang bij FC Twente. De kans is groot dat de 27-jarige spits in het nieuwe jaar niet terugkeert in Enschede. Er heeft zich inmiddels een club gemeld voor de Zweed.