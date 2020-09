LIVE | Van der Breggen rijdt weg na voorbereidend werk van Van Vleuten

FC Twen­te-trai­ner Ron Jans kritisch ondanks koppositie: ‘We moeten beter gaan voetballen’

10:44 ENSCHEDE - FC Twente meldde zich vrijdagavond na de 3-1 zege op FC Groningen aan de top van de ranglijst, maar het spel liet vooral in de tweede helft te wensen over. ,,We moeten kritisch blijven. Bij rust stonden we terecht voor, maar onze tweede helft was heel erg slecht", aldus trainer Ron Jans.