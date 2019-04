LIVE | Van der Poel beantwoordt aanval van Jungels op de Kruisberg

Maleisi­sche golfer Irawan (28) dood aangetrof­fen in hotelkamer

16:04 De Maleisische golfer Arie Irawan is op 28-jarige leeftijd gestorven. Hij werd dood aangetroffen in zijn hotelkamer in het Chinese Hainan. Hij was daar voor het kampioenschap van Sanya, een golftoernooi uit de Chinese PGA tour.