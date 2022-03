LIVE | Van der Poel en titelverdediger Van Baarle warmen zich in Dwars door Vlaanderen op voor ‘Vlaanderens Mooiste’

In de laatste test voor de Ronde van Vlaanderen van zondag warmt het peloton zich vandaag op in de semi-klassieker Dwars door Vlaanderen. In de 76ste editie staan onder anderen titelverdediger Dylan van Baarle, Mathieu van der Poel en Tourwinnaar Tadej Pogacar aan de start, maar ontbreekt Wout van Aert. De start is om 12.55 uur in Roeselare, de finish (rond 17.00 uur) ligt een kleine 184 kilometer en 14 flinke hellingen later in Waregem. Volg de koers in onze livewidget (zie hierboven).