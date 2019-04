LIVE | Van der Poel met een speldenprik, grote breuk in peloton

Bekere snelste vrouw in Rottterdam

14:22 De Ethiopische Ashete Bekere was in de marathon van Rotterdam de beste vrouw. Ze finishte na 42,195 kilometer in 2.22.55. Die tijd lag ruim boven parcoursrecord van 2.18.58 uit 2012, neergezet door haar landgenote Tiki Gelana.