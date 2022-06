LIVE | Van Gerwen dendert over Wade heen en kan zich opmaken voor finale tegen Cullen

Het dna van Cambuur: Dé volksclub van Friesland in één van de oudste stadions van de eredivisie

In de negende aflevering van het tweede seizoen van ‘Ontdek de eredivisie’ bezoekt Sjoerd Leeuwarden. De stad van SC Cambuur, de club die we komend seizoen voor het tweede achtereenvolgende seizoen in de eredivisie mogen bewonderen en die altijd de volksclub van Friesland zal blijven.

