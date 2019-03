LIVE | Vanaf welke plek start Max morgen in Bahrein?

De Bankzitter Hooligans

13:24 ENSCHEDE - Vroeger, op het toppunt van onze baldadigheid, riepen wij op het schoolpleintje wel eens: '......in de plee, doortrekken en weg ermee'. Omdat in de tijd van Hilversum 3 internet een hersenspinsel was van een verstrooide professor, konden we onze simpele gevoeligheden naar de plaatselijke rivaal op deze manier kwijt.