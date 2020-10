LIVE | VDP tempert verwachtingen: ‘LBL staat in teken van Vlaanderen’

Podcast Luik-Bastenaken-Luik: Nog één keer alles op Dumoulin en Roglic

9:17 Vijf maanden later dan normaal wordt vandaag dan toch echt het wielermonument Luik-Bastenaken-Luik verreden. Door de extreme wielerkalender met een atypisch deelnemersveld. ‘Luik’ is ook het moment dat we renners als Tom Dumoulin en Primoz Roglic voor het laatst zien. Voor eventjes dan, in dit maffe wielerjaar.