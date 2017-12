LIVE: Veel glitters op rode loper bij Sportgala

Alledrie de genomineerde voor de titel 'Sportvrouw van het Jaar' zijn inmiddels binnen. Marit Bouwmeester wil een stempel drukken op de zeilsport. ,,Dat heb ik dit jaar volgens mij wel gedaan. De concurrentie is moordend dit jaar. Mocht ik het worden dan is dat natuurlijk fantastisch."



Bouwmeester beaamde het hoge niveau van de genomineerden. ,,Nederland is zo'n ontieglijk goed sportland. In 2012 was ik ook genomineerd, met een zilveren medaille! Daar hoef je nu niet meer mee aan te komen. Het is vooral een eer en het moet je een beetje gegund worden. Eigenlijk verdient iedereen wel de prijs', aldus de Friezin, die de komende jaar haar stempel op de zeilsport wil blijven drukken."