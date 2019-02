LIVE | Verstappen al enige tijd in pitstraat, Ferrari opnieuw bovenaan

‘Mi­ni-der­by’ Heracles-Twen­te eindigt onbeslist

19 februari ALMELO - De derby tussen de tweede teams van Heracles en FC Twente eindigde dinsdagmiddag onbeslist. Nadat Silvester van der Water de thuisploeg in de tweede helft op voorsprong zette, benutte Tim van de Schepop in de laatste minuut een strafschop: 1-1. Twente speelde toen al geruime tijd met een man minder. Het was in Almelo een echte streekontmoeting met emotie en strijd.