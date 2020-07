LIVE | Verstappen behoudt tweede plek na start, Bottas slaat gaatje

Naar FC Utrecht? Spectacu­lai­re comeback Sneijder, lachwek­kend of kan het? 'Honderd procent fit na de winter’

14:13 Keert na Arjen Robben ook Wesley Sneijder terug in de eredivisie? Het wordt steeds waarschijnlijker, nu de recordinternational serieus nadenkt over een spectaculaire comeback als speler bij FC Utrecht. Jack van Gelder noemt het ‘lachwekkend’, voormalig prof en performance coach Iwan Redan ziet het helemaal zitten. ,,Binnen vier à vijf maanden is hij wedstrijdfit.’’