LIVE | Verstappen blijft Hamilton voor na snelle pitstop, mogelijk regen op komst boven Red Bull Ring

Unieke rugbysamen­wer­king in Oldenzaal: ‘Alsof Ajax bij De Esch op bezoek komt’

14:30 Rugby Club Hilversum, een van de beste rugbyclubs in Nederland en de Benelux, verbleef dit weekeinde voor een trainingskamp op sportpark de Thij. Het was de start van een intensieve samenwerking die Hilversum is aangegaan met Harlequins. „We willen het rugbyniveau in Nederland en de regio hiermee omhoog halen.”