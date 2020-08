LIVE | Verstappen dicht gat met Mercedessen, Bottas krijgt nu al waarschuwing over bandenslijtage

Kwalificatie Hülkenberg houdt Verstappen van derde startplek af, pole voor Bottas

8 augustus Op snelheid bleek Mercedes weer een klasse apart bij de tweede kwalificatie in een week tijd op Silverstone, dus gooide Red Bull Racing het over een andere boeg. Na een geslaagde gok start Max Verstappen morgen van P4 als enige vooraan op de harde witte band, naast verrassing Nico Hülkenberg (P3).