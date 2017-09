LIVE: Verstappen en Ricciardo razendsnel in tweede training

Groenendijk voorzichtig met Kishna: 'Je moet goed het moment kiezen'

15:18 Als liefhebber zou hij Ricardo Kishna morgen tegen Ajax meteen in de basis willen laten starten, maar ADO-trainer Fons Groenendijk springt voorzichtig om met zijn late aanwinst. ,,Je moet heel goed het moment kiezen", sprak hij over de linksbuiten, die nog weinig wedstrijdritme heeft. ,,Omdat je wil voorkomen dat je in één wedstrijd iets moois om zeep helpt."