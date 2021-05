LIVE | Verstappen heeft historische dubbelslag voor het grijpen, dramatische middag voor Mercedes

Op weg naar Tokio Enschedese atlete Marit Dopheide over Tokio: ‘Zullen sowieso heel rare Olympische Spelen worden’

15:32 ENSCHEDE - De Enschedese atlete Marit Dopheide (30) was tijdens de Olympische Spelen van 2012 reserve op de 4x100 meter en kwam in Londen niet in actie. Dat moet in Tokio wel gaan gebeuren.