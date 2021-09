LIVE | Verstappen houdt Hamilton achter zich bij prima start voor uitzinnige oranje menigte

Van Vleuten wint wieler­koers Challenge by La Vuelta, laatste etappe prooi voor Kopecky

13:41 Annemiek van Vleuten heeft de vierdaagse rittenkoers Challenge by La Vuelta op haar naam geschreven. Zoals verwacht kwam op de slotdag haar leidende positie in het klassement niet meer in gevaar. Van Vleuten, die rijdt voor het Spaanse Movistar, had op de voorlaatste dag in een zware bergrit de concurrentie op grote achterstand gezet. De slotrit, van As Pontes naar Santiago de Compostella, werd gewonnen door de Belgische Lotte Kopecky.