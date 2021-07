LIVE | Verstappen houdt leiding bij herstart, Pérez de grindbak in

Formule 1: alle uitslagen, de WK-stand en volledige kalender

27 juni Na acht races is Max Verstappen vooralsnog de onbetwiste leider in de WK-stand. Dankzij twee zeges op rij, met dit weekeinde een grootse triomf in Oostenrijk, bouwt hij daarnaast gestaag zijn voorsprong op naaste belager Lewis Hamilton uit. Ook bij de constructeurs leidt Red Bull Racing voor Mercedes. Bekijk hier alle klassementen, de uitslag en de kalender voor de rest van het jaar.