LIVE | Verstappen klaar voor eerste training in Singapore

VIDEO Twentse clubs blikken vooruit op derby: ‘We hebben elkaar gemist, maar we zijn terug’

10:32 ENSCHEDE/ALMELO - De derby is terug van weggeweest en dat is goed te merken. De Grolsch Veste is vanavond nagenoeg uitverkocht en ook voor uit uitvak is geen kaartje meer verkrijgbaar. Ook op social media is de strijd inmiddels losgebarsten.