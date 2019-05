LIVE | Verstappen met vernieuwde wagen de baan op

Heracles is thuis een bastion: alleen de top 3 doet het beter

11:36 Heracles neemt het in de laatste thuiswedstrijd van het reguliere seizoen op tegen Excelsior, dat nog strijdt tegen degradatie. De kans op resultaat is klein voor de Kralingers. Het Polman Stadion is namelijk al jarenlang een stadion waar veel punten worden gepakt door de thuisploeg.