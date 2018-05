LIVE: Verstappen voorlopig tweede achter razendsnelle Hamilton

FC Twente Vrouwen ruim langs PSV

6:26 HENGELO - FC Twente Vrouwen heeft vrijdag in een doelpuntrijke wedstrijd gewonnen van PSV. Na een 1-1 ruststand nam Twente in de tweede helft afstand van PSV. Een belangrijke rol was daarbij weggelegd voor Joëlle Smits, ze maakte twee doelpunten in de wedstrijd die in 5-2 eindigde.