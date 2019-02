LIVE | Verstappen noteert vierde tijd, Vettel op dreef

Het gaat op het Circuit de Catalunya deze week (en over twee weken tijdens de volgende testweek) niet om de allersnelste tijd. Een pijlsnelle ronde zegt nog niets, daarvoor zijn de teams hier niet. De teams zijn wél in Barcelona om zoveel mogelijk data te verzamelen. Werkt de nieuwe voorvleugel wel? Kortom: wie rijdt er de meeste rondjes en wie staat er het vaakst langs de baan, dát zijn de echte graadmeters deze week.



Wat dat laatste betreft kende Kimi Räikkönen een ongelukkige start. De Fin stond al vroeg in de test achterstevoren in de grindbak met zijn Alfa Romeo. Het was de eerste rode vlag van de ochtend. De tweede vlag was voor Romain Grosjean die zijn Haas moest parkeren vanwege een motorprobleem.



Verstappen kwam pas laat in de ochtend op gang. Na anderhalf uur testen had de coureur van Red Bull slechts één rondje achter zijn naam, maar daarna kon hij wel kilometers maken. Verstappen rijdt vandaag voor het eerst met de Honda-motor. Morgen komt zijn teamgenoot Pierre Gasly in actie, waarna Verstappen de woensdag voor zijn rekening neemt. Gasly sluit donderdag de eerste testweek af voor Red Bull.