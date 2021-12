LIVE | Verstappen officieel gekroond tot wereldkampioen: ‘Het was een prachtig gevecht’

Lewis Hamilton en Toto Wolff slaan FIA-gala uit protest over: ‘Geen interesse in gesprek met Michael Masi’

Lewis Hamilton ontbreekt vanavond op het gala van de internationale autosportfederatie FIA in Parijs. Teambaas Toto Wolff van Mercedes slaat de feestelijke afsluiting van het seizoen ook over, uit onvrede over de gang van zaken bij de slotrace van het seizoen in Abu Dhabi. Mercedes laat zich in de Franse hoofdstad vertegenwoordigen door technisch directeur James Allison.

15:53