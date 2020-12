LIVE | Verstappen ondanks onderstuur naar tweede plek, Russell weer het snelst

Oud-wereldkam­pi­oe­ne 800 meter Arzamasova vier jaar geschorst

18:35 De Wit-Russische atlete Marina Arzamasova is door dopingwaakhond AIU voor vier jaar geschorst. De wereldkampioene op de 800 meter van 2015 is betrapt op het gebruik van een verboden middel. Haar schorsing gaat met terugwerkende kracht in op 29 juli 2019 en eindigt op 28 juli 2023, meldde de AIU.