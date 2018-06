Weer een podiumplaats voor Verstappen: tweede in Frankrijk

Door Arjan Schouten Tweede podium op een rij voor Max Verstappen. En dat op een nieuw circuit vol rechte stukken, waar hij vooraf zo vreesde voor het geweld van Mercedes. Helemaal terecht, zo bleek, want winnaar Lewis Hamilton bleef 53 rondjes lang buiten bereik in Zuid-Frankrijk. Maar die andere Mercedes van Valtteri Bottas werd vlak voor zijn neus in de eerste de beste bocht door Sebastian Vettel van de baan getikt. Verstappen kon de chaos net ontwijken, door rechtdoor over de uitloopstrook te schieten. En moet daarna terug op de baan tevreden over de boordradio hebben gehoord dat Bottas een nieuw wiel op moest halen en Vettel een nieuwe neus. Bovendien kreeg de Duitser van Ferrari ook nog eens een tijdstraf van vijf seconden aan zijn broek. Kortom: een gouden kans op weer een podiumplaats, na de toch tegenvallende seizoenstart. Om al die informatie te verwerken kreeg Verstappen dankzij een safety car-situatie alle tijd, toen Esteban Ocon op een stuk afval reed en Piere Gasly bovenop hem knalde. In een keer twee Fransen eruit, een flinke domper voor de 65.000 toeschouwers op de tribune. Al die files doorstaan om dit drama voorgeschoteld te krijgen.

En na die doldwaze start was het met het grootste spektakel ook wel gedaan, op het spaarzame asfalt van Paul Ricard, ergens tussen het hallucinerende lijnenspel. Halverwege de race kwam Verstappen naar binnen voor verse softs, om precies vlak voor de neus van de weer oprukkende Vettel uit te komen. Die had tegelijkertijd met een nieuwe neus ook nieuwe banden opgehaald. Met die 25 omlopen oude softs bleef de Nederlander hem natuurlijk gemakkelijk voor. Sterker nog, Vettel moest nadat hij ook nog ingehaald werd door Daniel Ricciardo nog eens naar binnen, want zijn banden hielden het niet tot het einde.



Hamilton, net als de Red Bulls gestart op de supersofts, besloot in ronde 33 ook vers materiaal op te halen en kon daarmee onbedreigd naar zijn 65ste zege rijden. Zijn eerste winst sinds de GP van Spanje van begin vorige maand en pas zijn derde van dit seizoen. Met Verstappen op plaats twee en Kimi Räikkönen - die Daniel Ricciardo zes rondes voor het einde nog in wist te halen - op drie, deed hij een gouden zaak in de wereldtitelstrijd, waar hij met 145 punten weer de kop pakte. Zijn naaste belager Vettel kwam pas als vijfde binnen op ruim een minuut en volgt nu op veertien punten verschil als tweede (131).



Verstappen, die in de Provence uitstekend begon aan de eerste 'triple header' (zondag volgt de GP van Oostenrijk, de week daarna Silverstone) uit de Formule 1-historie, bleef in de WK-stand met 18 punten zesde met 68 punten. Zijn derde podiumplaats van dit seizoen na Barcelona en Montréal betekende zijn zesde tweede plaats ooit (Oostenrijk, Engeland & Maleisië 2016, Japan 2016 & 2017).