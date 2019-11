LIVE | Verstappen ook in tweede gedeelte weer ijzersterk

Geen zevende titel Federer moet hoofd buigen voor Tsitsipas en loopt finale­plaats mis

17:33 Roger Federer slaagt er maar niet in om voor de zevende keer de ATP Finals te winnen. De 38-jarige Zwitser was door de uitschakeling van Novak Djokovic, Rafael Nadal en Daniil Medvedev de grootste kanshebber op de winst van het prestigieuze eindtoernooi, maar Stefanos Tsitsipas riep hem in de halve finales een halt toe. De Griek won in twee sets: 6-3 en 6-4.