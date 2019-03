LIVE | Verstappen op dreef tijdens laatste testdag

VIDEO VAR Bas Nijhuis beoordeelt de strafschop­pen van FC Twente

10:31 ENSCHEDE - Hugo Borst begon er onlangs op tv over, op social media is de complottheorie al tijden een hit en bij Eindhoven schreeuwden ze vorige week ook moord en brand. FC Twente komt dit seizoen wel heel makkelijk aan de strafschoppen, zo roepen velen. Hebben die criticasters een punt, of is het louter een onderbuikgevoel? Aan de hand van VAR Bas Nijhuis worden de negen benutte strafschoppen (Assaidi miste er eentje) onder de loep gelegd.