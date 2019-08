LIVE | Verstappen op versleten banden aan kop in Hongarije, Hamilton jaagt

Vijftigste overwin­ning voor Márquez in MotoGP

15:47 Marc Márquez heeft bij de Grote Prijs van Tsjechië zijn vijftigste overwinning in de MotoGP geboekt. Hij is pas de vierde coureur die daarin slaagt. Andrea Dovizioso uit Italië werd op zijn Ducati tweede en Jack Miller (Ducati) kwam in Brno als derde over de finish.