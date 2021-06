LIVE | Verstappen opent aanval op pole position in Franse zon

Samenvatting Verstappen met miniem verschil de snelste in middagtrai­ning: ‘Hebben ons goed verbeterd’

18 juni Het is Max Verstappen in de middagtraining op het circuit van Paul Ricard wel gelukt de Mercedessen van zich af te houden. De Nederlander kwam in zijn Red Bull tot 1.32,872 en had een minimale voorsprong van 8 duizendsten ten opzichte van Valtteri Bottas.