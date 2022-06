LIVE | Verstappen rijdt onbedreigd richting zege in Bakoe en mag geen risico’s nemen

LIVE | Tim van Rijthoven wil stunt in Rosmalen compleet maken met winst op Daniil Medvedev

Tim van Rijthoven verbaast alles en iedereen op de Libéma Open in Rosmalen, waar hij met een wildcard is doorgedrongen tot de finale. De 25-jarige tennisser uit Roosendaal neemt het in de finale op tegen Daniil Medvedev, de Russische nummer twee van de wereld.

14:13