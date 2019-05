LIVE | Verstappen schuift op naar tweede plaats na veelbelovende ronde

LIVE | Het peloton staat eerste bergetappe te wachten

12:02 Het heeft bijna twee weken geduurd, maar eindelijk staat in de Giro d’Italia de eerste bergetappe op het programma. De twaalfde etappe van Cuneo naar Pinerolo over 158 kilometer kent in de slotfase een klim van eerste categorie. Ontstaan er grote verschillen in het klassement? Met ons liveblog mis je de hele dag niets!