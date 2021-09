LIVE | Verstappen stoomt verder op, Norris terug aan de leiding in Sotsji

Sublieme rechter­flank van Ajax veel te machtig voor FC Groningen

25 september Ajax heeft PSV in de eredivisie op vier punten achterstand gezet. Na de nederlaag van de achtervolger in Tilburg, schudde de titelfavoriet in een volle Johan Cruijff Arena FC Groningen van zich af. Dat kostte Ajax iets meer moeite dan het de voorbije week gewend was: 3-0.